NÖN: Nach knapp 23.000 Kilometern auf dem Rad – welche Gedanken schossen Ihnen kurz vor dem Ziel in Ushuaia durch den Kopf?

Michael Strasser: Dass ich es wirklich vollbracht habe, wurde mir erst klar, als die Ortstafel vor mir war, denn letztendlich kann ein einziger Unfall noch alles vermasseln. Aber 70 Kilometer vor dem Ziel dachte ich mir schon: Hey, wir haben es geschafft! Und ich habe so viel geopfert, um dieses Ziel zu erreichen.

NÖN: Einen Schock mussten Sie in Chile verdauen. Der Unfall auf der Autobahn...

Strasser: Genau! Da war ich kurz unkonzentriert und erwischte mit dem Rad eine Begrenzungsmarkierung vor dem Pannenstreifen. Das Bike kam sofort ins Trudeln und da war es passiert. Die Wunde am Knie wurde von meinem Team sofort mit wasserdichten Pflastern behandelt.

NÖN: Viele Strapazen liegen nach 84 Tagen hinter Ihnen. Welche raubte Ihnen den letzten Nerv?

Strasser: Dieser Gegenwind in Peru. Und das auf einer Strecke von 3.000 Kilometern. Da konnte ich auch nicht mein gewohntes Tagespensum abradeln. Insgesamt war ich sogar über 5000 Kilometer mit Gegenwind konfrontiert.

NÖN: Schmerzen am Po kennt jeder Radfahrer. Sie können ein Lied davon singen. Wie sind Sie mit den körperlichen Beschwerden zurechtgekommen?

Strasser: Das ist eben genau das, worauf es bei einem Projekt dieser Größe ankommt. Der Sportler stellt sich die Frage: Wie weit gehe ich, um meine Ziele zu erreichen? Egal ob mir von Beginn an mein „A“ weh tut und dann noch Schmerzen im Knie- und Schulterbereich dazukommen – bei mir gibt es kein „raunzen“ und nur so kann man auch einen Weltrekord erbringen. Ich denke, in solchen Situationen an meine, an ALS erkrankte Mitbewohnerin, Sarah, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Sie muss viel durchstehen und ich denke mir: Ich habe zwar körperliche Schmerzen, aber die werden mir nicht das Leben kosten, die kann ich überwinden.

NÖN: Sie wollten die beiden Team-Fahrzeuge noch in Amerika verkaufen, jedoch wird eines davon doch wieder nach Europa verschifft. Weshalb?

Strasser: Dabei handelt es sich um den 22-jährigen Toyota, mit dem ich bereits in Afrika unterwegs war (Anm.: Weltrekord 2016). Es waren emotionale Gründe, weshalb ich ihn doch nicht verkaufen wollte. An diesem Bus hängen einfach zu viele Erinnerungen.

NÖN: Nach einem Projekt schwirrt Ihnen meist schon das Nächste im Kopf herum. Wie sieht das heute aus?

Strasser: Ich habe tatsächlich viele Ideen im Kopf aber viele drehen sich nicht um das Fahrrad und auch nicht um eine große Welttour. Am 31. Oktober findet die Sporthilfe-Gala statt, für die ich nominiert wurde. Nach diesem Ereignis werde ich mich zurückziehen und versuchen, mich zu erholen.