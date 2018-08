Vor der Durchquerung Mexikos hatte Michael Strasser großen Respekt. Über die Sicherheitslage las man unterschiedliche Stellungnahmen bei der Recherche. Mittlerweile haben sie den Großteil des Landes hinter sich gelassen und befinden sich vor der Grenze zu Guatemala.

„Bereits bei der Einreise in Mexiko war das Sicherheitsgefühl, im Vergleich zur USA, komplett weg. In der Nacht zu fahren war ein absolutes Tabu“, blickt Strasser auf die letzte Woche zurück. Doch es kam alles anders. Er lernte einen Rennradfahrer kennen, mit dem er ins Plaudern gekommen war. Der Trautmannsdorfer hatte es dem Mexikaner so angetan, dass sie ab der Hälfte der Strecke in Mexiko eine Polizeieskorte zum Schutz bekommen hatten.

„Der Hobbyradfahrer hat anscheinend Kontakte bis zum höchsten Polizeipräsidenten Mexikos“, so Strasser. Bis zu zwei Polizeiautos machten eine schnelle Weiterfahrt bei Stauzonen und auf Autobahnen, wo normal keine Radfahrer etwas verloren haben, möglich. Bis zu 400 Kilometer schaffte er durch den Polizeisupport pro Tag und legte somit größere Strecken zurück. Er hat bereits knapp 10.000 Kilometer und 50.000 Höhenmeter zurückgelegt. Rund 13.000 Kilometer fehlen noch zum Ziel.