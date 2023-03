Preisgelder für die Volksschüler

Werbung

In wenigen Tagen ist es soweit! Am Sonntag, den 26. März geht zum 22. Mal der Fischamender Stadtlauf über die Bühne. Vor einem Jahr hatten Corona-Erkrankungen noch für etliche Ausfälle gesorgt. Gerade einmal 200 Läufer waren 2022 am Start. Heuer rechnen die Organisatoren schon bei den Kinderläufen mit 200 Teilnehmern. „Diese Zahl hat uns sehr gefreut“, meint Klubobmann Harald Braunsteiner.

Ein neuer Bewerb hat vor allem viele Volksschüler angelockt: ein Schulwettkampf mit Preisgeldgarantie. Zwölf Volksschulklassen aus Fischamend treten nun gegeneinander an. Dabei werden sich die ersten zwei Altersstufen sowie die dritten und vierten Klassen duellieren. Die schnellsten fünf Läufer einer jeden Klasse kommen in die Wertung, die schlussendlich über die Platzierung entscheidet. Der Sieger bekommt ein Preisgeld in Höhe von 80 Euro, Zweit- und Drittplatzierte 70 beziehungsweise 60 Euro. Jene, die es nicht in die Top Drei schaffen, gehen aber nicht leer aus. „Da gibt es noch ein Trostgeld von 50 Euro“, schmunzelt Braunsteiner.

Der Auftakt der neuen Laufcup Ost-Saison beginnt um 9 Uhr mit dem Knirpselauf. Eine halbe Stunde später sind die Kinder dran. Der Hauptlauf über zehn Kilometer sowie der Hobbylauf und der Nordic Walking-Bewerb finden um 11 Uhr statt.

www.fischamendrunners.at

Zeitplan:

9 Uhr: Knirpselauf (300m)

9.30 Uhr: Kinderlauf 1100m

10 Uhr: Siegerehrung Knirpse und Kinder

11 Uhr: Start Hauptlauf, Hobbylauf (jeweils 10km), Nordic Walking (5km)

12.30 Uhr: Zielschluss des Hauptlaufes

13 Uhr: Siegerehrung Hauptlauf, Hobbylauf und Nordic Walking