Derby-Niederlage für die Legionaries

Die 300 Zuschauer am Schwadorfer Sportplatz kamen beim Auftaktspiel der Conference B in der Division II auf ihre Rechnung. Der erste Spielzug der Hausherren brachte die Gäste aus Mistelbach bereits in Bedrängnis. Die Legionaries zwangen sie zu einem Punt und dieser wurde bei der Ausführung geblockt. Kurz vor der Endzone kam die Mannschaft von Headcoach Andreas Rohringer daher wieder in Ballbesitz und machte den Touchdown. Steven Berger fing dabei den Pass.

Praktisch im Gegenzug glichen die Spartans aber wieder aus. Nur wenige Minuten später konnte die Defense der Legionaries den gegnerischen Quarterback in der eigenen Endzone stoppen. Dieser „Safety“ brachte zwei Punkte. „Es ging ständig vor und zurück, vor und zurück. Die Partie blieb bis zum Schluss offen“, war Klubobmann Stefan Stieger froh, dass die Besucher eine interessante Begegnung verfolgen konnten.

Mit einer 16:14-Führung für den Gastgeber ging es in die Kabinen. In den letzten beiden Vierteln blieb der Touchdown-Jubel in diesem „antiken Derby“ jedoch aus. Ein Field Goal Mitte des letzten Viertels brachte die Entscheidung zugunsten der Spartans. „Unsere Defense hat in der zweiten Hälfte lediglich drei Punkte zugelassen“, spricht Stieger nach der knappen Niederlage von einer guten Leistung der Mannschaft. „Wir wissen jetzt, in welchen Bereichen wir uns verbessern müssen“, hoffen Stieger und Co. auf einen Sieg in zwei Wochen. Die Legionaries sind dann bei den „Mustangs“ in Ebenfurth zu Gast. Der Aufsteiger ist der große Unbekannte in der Division II.