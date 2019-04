„Das wird unsere Saison“, die Kampfansage von Legionaries-Obmann und Linebacker-Coach Andreas Rohringer ist eindeutig. Die Mannschaft trainierte in den letzten Wochen sehr intensiv, denn die Spieler wollen nach dieser Saison im besten Fall nichts mehr mit der vierten Division zu tun haben. „Wir haben sehr viel in das Trainingsequipement investiert und haben uns von allen Gegnern Videoanalysen schicken lassen“, bestätigt Rohringer die professionelle Vorbereitung auf die neue Saison, die am Samstag mit der Conference B-Partie gegen die Klosterneuburg Broncos eingeleitet wird.

Ein Grund für die Zuversicht ist auch die Tatsache, dass heuer keine Übermannschaft aus dem Ausland ihre Finger mit ihm Spiel hat. In den letzten Jahren waren die Znojmo Knights (Tschechien) und die Fehérvár Enthroners (Ungarn) eine Nummer zu groß.

„Wir setzen die Spieler nicht unter Druck, aber heuer sind alle Teams in Schlagweite und der Aufstieg greifbar“, fiebert Rohringer dem Kickoff um 15 Uhr entgegen.