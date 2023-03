Football „Keiner weiß, was auf uns zukommt“

Lesezeit: 2 Min Raimund Novak

„Es geht los!“ Obmann und Spieler Stefan Stieger und sein Team wollen mit einem Sieg in die Saison starten. Foto: Raimund Novak

D ie Legionaries starten am Sonntag in die neue Saison. Vor der „Antique Bowl“ gegen die „Spartans“ wurde in Ungarn trainiert.