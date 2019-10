Sie hätten es gerne auf dem sportlichen Weg verwirklicht, nun sorgten Vereinsauflösungen in den oberen Spielklassen dafür, dass die Legionaries eine Leistungsstufe aufsteigen. Davon träumen die Spieler schon seit der Ligateilnahme im Jahr 2012 (Division IV). Die Teamrückziehungen von Graz Giants II, Möding Rangers II, Vienna Knights II und Salzburg Bulls II sorgen nun für diverse Veränderungen in den Ligen.

„Nach so einer tollen Saison haben sich die Jungs den Aufstieg auch auf diesen Weg verdient“, meinte Klubobmann Andreas Rohringer, kurz nachdem er von den Neuigkeiten der Verbandsligasitzung erfuhr. Ab der nächsten Saison duellieren sich die Fischamender mit Danube Dragons II, Asperhofen Blue Hawks, Villach Eagles und Styrian Reavers in der Conference B. Der Erst- und Zweitplatzierte des Grunddurchgangs sichert sich das Ticket für das Playoff. Das erste Testspiel ist bereits angesetzt: am 10. November empfangen die Legionaries die Boku Beez aus Wien.

Für die neue Herausforderung konnten die Fischamender bisher „nur“ einige Rookies gewinnen. Das Trainerteam wurde hingegen mit dem erfahrenen Manuel Radfux erweitert. Er war zuletzt in der Austrian Football League bei den Mödling Rangers unter Vertrag und wird künftig bei den Legionaries als Spielertrainer in der Defensiv-Line das Sagen haben.