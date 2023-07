Relegationsspiel mit Heimsieg verhindert

„Der Sieg war für uns ein Segen“, war Legionaries-Klubobmann Stefan Stieger nach dem klaren Erfolg über den Tabellenletzten der Conference A erleichtert. Der Fischamender Verein schloss mit dem 29:0 über die Pannonia Eagles die Gruppe auf Rang vier ab und verhinderte ein Relegationsspiel.

Defense-Spieler Lukas Hammerschmid hatte einen großen Anteil am Erfolg. Der Defensive Back sorgte mit zwei Interceptions für eine Wende im Spiel. „Ein Spiel aus dem Lehrbuch“, sprach Stieger von einer tollen Leistung der Mannschaft. Die Saisonbilanz fiel aufgrund des verpassten Playoff-Ticket allerdings nicht gut aus. „Es war eine Achterfahrt. Wir haben nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Der Abschluss war aber versöhnlich.“

Vier Mannschaften kämpfen nun um den Aufstieg in die Division I: Die Styrian Reavers aus der Südsteiermark, die Gmunden Rams, die Blue Hawks aus Schönfeld und die Ebenfurth Mustangs.

Der Carnuntum-Klub wird zwar in der nächsten Saison wieder in der Division II vertreten sein, aber einige länger dienende Spieler werden laut Obmann den Klub verlassen. Dementsprechend intensiv wird die Suche nach neuen Kräften geführt werden. Stieger kündigte außerdem seinen Rücktritt an. Die zweigleisige Fahrt als Klubchef und Spieler sei nicht mehr zu stemmen. „Außerdem gibt es zwei Kinder und ein neues Haus. Ich möchte mich auf meine Familie konzentrieren“, betonte Stieger. Als Spieler wird er allerdings erhalten bleiben. Das Aufgaben des Obmannes wird interimistisch die Stellvertreterin Sabine Schirmeier übernehmen.