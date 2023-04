„Wir müssen diese Serie ausbügeln“

„Vorne mitspielen“ hieß die Devise vor dem Ligastart in der Division II, nun liegen die Fischamender Legionaries in der Conference B mit drei Niederlagen in drei Partien am letzten Platz. Im Spiel gegen die „Blue Hawks“ aus Schönfeld hatte zwar die Defense, unter anderem mit zwei Interceptions, überzeugt, aber die Offense brachte nicht die Leistung auf den Platz.

„Wir tüfteln noch“, berichtete Obmann Stefan Stieger, dass intensiv am offensiven Spielplan gearbeitet wird und dieser schon bald Früchte tragen soll. „Wir müssen die Niederlagen ausbügeln und ich bin guter Dinge, dass wir den Umschwung in der nächsten Runde in Baumgarten einleiten werden“, blickt Stieger auf die Samstagpartie am 6. Mai bei den „Pannonia Eagles“ im Burgenland.

Fehlen wird weiterhin Steve Berger. Der Wide Receiver, der in der Vergangenheit für seinen Klub immer wieder punktete, ist verletzt. „Das jahrelange Football spielen rächt sich auch irgendwann“, rechnet der Obmann mit einem längeren Ausfall.