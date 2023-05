Zweiter Sieg in der „Regenschlacht“

Mit drei Niederlagen starteten die Carnuntum Legionaries denkbar schlecht in die Saison. Nun schlug die Mannschaft von Andreas Rohringer in der Division II gegen die „Mustangs“ aus Ebenfurth ein zweites Mal zu. Nach dem Erfolg in der Vorwoche über die Pannonia Eagles, wurde in der Regenschlacht von Schwadorf Ebenfurth bezwungen.

„Wir haben die Mustangs nie in die Reichweite für ein Field Goal gelassen. Das ist eines Wahnsinns-Leistung“, lobte der Obmann und Spieler der Carnuntum Legionaries, Stefan Stieger, die Defense. Bis zum Spielende hielt die von Defensive-Coordinator Michael Habeler trainierte Abwehrreihe die Null. Die Offense tat sich auf dem nassen Spielfeld schwer, die Angriffsspielzüge umzusetzen. Für den Heimsieg reichte es dennoch. Den entscheidenden Touchdown lieferte der Fischamender Daniel Buchinger ab. In der letzten Spielminute! „Zuvor haben wir zwei Field Goals versemmelt, weil der Ball so glitschig war“, berichtete Stieger.

Viel Lob gab es auch für Philip Meran-Gold, der den Quarterback Bernhard Ruscher im dritten Viertel kurzfristig ersetzen musste. „Ruscher hatte Kreislaufprobleme und musste sich erholen. Meran hat aufopfernd gespielt und der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen.“

Die sechste Runde der Conference B führt die Legionaries in zwei Wochen zu den „Blue Hawks“ nach Schönfeld. Im Hinspiel erlitten die Fischamender gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer eine deutliche 0:19-Niederlage.