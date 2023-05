Himberger Bob-Ass Katrin Beierl sucht neue Anschieberin

Katrin Beierl will es noch einmal wissen. Die Bobpilotin aus Himberg (Bezirk Bruck/Leitha) hat sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 in Italien zum Ziel gesetzt. „Meine Fitness ist aktuell so gut wie noch in keiner Saison davor“, lässt die 29-Jährige nach zufriedenstellenden Vorbereitungstests wissen. Nach dem Schlaganfall im August des Vorjahrs laufe ihr Kampf, laut eigener Aussage, zurück gut. Und auch vergangene Verletzungen an Rücken oder Knie würden sie kaum einschränken. „Ich fühle mich fast wieder wie 23“, scherzt Österreichs Nummer 1 im Frauen-Bobsport.

Doch die eigene Fitness ist nur ein Stein, der Beierl aktuell im Weg liegt. Denn ihre bisherige Anschieberin Jennifer Onasanya, mit der sie den Gesamtweltcup in der Saison 2020/21 im Zweierbob gewann, fällt aus. Der Grund ist aber ein erfreulicher, wie die Himbergerin betont: „Jenny erwartet in Kürze ihr erstes Baby, deshalb brauche ich jetzt unbedingt Verstärkung für Olympia 2026". Aus diesem Anlass veranstaltet die 29-Jährige unter dem Titel „Katrin Beierl sucht Austrias Next Bobstar“ am 23. Juni ein öffentliches Casting im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten. Anmeldungen sind unter anb@katrinbeierl.at möglich.

Jennifer Onasanya war die vergangene Jahre eine verlässliche Partnerin für Katrin Beierl, nun verabschiedet sich die 29-Jährige in die Babypause. Foto: Leonard Defner

Knapp drei Jahre haben Beierl und die noch unbekannte Teampartnerin dann Zeit, um sich auf ihren Traum vorzubereiten. „Der Weg sieht so aus, dass wir zuerst ein paar Mädels zusammenkriegen, eine coole Truppe sind, auch den Spaß an der Sache nicht verlieren und uns da gemeinsam bis 2026 nach Cortina pushen“, gibt sich Beierl motiviert. Kein Wunder, denn die Spiele in Italien werden ihre letzten sein und „deshalb möchte ich da nochmal alles reinlegen“, unterstreicht die Bobpilotin. Im kommenden Winter will sie mit neuer Anschieberin wieder an die Weltspitze herantasten - vorerst ohne großen Druck.

Motivation ist auch ein zentrales Stichwort bei der Teampartnerinnen-Suche. „Natürlich sollte sie auch motiviert sein, weil es schon ein bisschen ein Aufwand ist. Aber dafür wird man auch belohnt und hat die Chance auf die Olympischen Spiele“, wirbt Beierl um Bewerberinnen. Als Anschieberin gibt es ein paar Anforderungen zu erfüllen: Denn bei diesem Part „kommt es darauf an, dass sie schnell und stark ist. Ein gutes Indiz dafür ist, wie gut man springen kann oder wenn man einfach schnell läuft“, erklärt die Himbergerin.