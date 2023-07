Ex-Mannswörther Buger feiert Comeback im Burgenland

Gegen Ende der letzten Saison nahm er beim SC Mannswörth als Sportlicher Leiter Abschied. Seine aktive Karriere hatte Andreas Buger schon im Sommer 2022 beendet. Doch nun ist er zurück: Der 39-Jährige geht in die 1. Klasse Mitte ins Burgenland und wird für den ASV Pöttsching auf Torjagd gehen.

Ein sensationelles Comeback der Strafraumkobra, deren Trefferquote natürlich auch im Burgenland keine Unbekannte ist. „Ich hatte in Parndorf und Neusiedl eine super Zeit“, denkt der Kottingbrunner gern an erfolgreiche Zeiten zurück. Jetzt kam der Ruf aus dem mittleren Burgenland. „Und jetzt will ich es noch einmal wissen“, brennt der Goalgetter schon für seine neue Herausforderung. Zielsetzung der Pöttschinger? „Die wollen unbedingt rauf“, möchte Buger mit seinen Toren an einem möglichen Titelerfolg mitwirken. „Und am meisten freue ich mich schon auf die vielen Zuschauer im Burgenland.“

Ein Training hat der Sturmtank mit seinem neuen Verein schon in den Beinen. Das erste Testspiel findet am 11. Juli auswärts gegen Felixdorf statt. Am 19. August wird es dann in Loipersbach ernst und die Meisterschaft geht los.