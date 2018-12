Am Montagabend gab es dann noch eine kurzfristig anberaumte Krisensitzung zwischen SCL-Präsident und Bürgermeister Fritz Blasnek und der Mannschaft. Was dabei herausgekommen ist und wie Präsident und Bürgermeister Fritz Blasnek mit der Situation umgeht, das lest ihr in der Schwechater NÖN oder im E-Paper.