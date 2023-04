SC Maria Lanzendorf: „Schwächste Glied“ muss Platz räumen

Werbung

Eigentlich waren die Plätze fünf bis sieben angepeilt. Jetzt hat Sportleiter Christopher Neubauer das Minimalziel Klassenerhalt ausgerufen. Der Grund: Der SC Maria Lanzendorf hatte in der Rückrunde keinen einzigen Punkt geholt. Vor wenigen Tagen wurde Trainer Andreas Emerschitz über dessen Absetzung informiert. „So, wie wir uns in den letzten Spielen präsentiert haben, war eine Veränderung notwendig. Wir mussten reagieren.“

Da war es auch egal, dass Emerschitz die vierte Niederlage nicht selbst miterleben konnte. Er verpasste das 2:0 in Wiener Neudorf aufgrund einer Corona-Erkrankung. Neubauer betont, dass die Entscheidung aufgrund der Freundschaft zum Coach nicht leicht gefallen sei: „Der Trainer ist eben das schwächste Glied in der Mannschaft. Aber auch ein Zoran Barisic hatte bei Rapid Dietmar Kühbauer entlassen müssen.“ Er nahm deshalb auch die Kicker in Verantwortung. „Im Endeffekt stehen die Spieler am Platz und wenn jene Spieler, die eigentlich Leistungsträger sein sollen, auslassen und auch die Einstellung nicht passt, dann bleibt der Erfolg eben aus. Ich kann aber nicht die ganze Mannschaft austauschen.“

Emerschitz scheut „Maria“-Platz nicht

Ähnlich sieht das Emerschitz: „Wenn ein Trainer keinen Erfolg hat, dann gibt es eben nur eine Lösung.“ Er analysierte: „Im Herbst haben wir in vielen Partien das Tor gemacht und haben dann verteidigt. Der Tormann Daniel Koller hat gut gehalten und wir haben es über die Zeit geschafft. Heuer haben die Gegner jeden Fehler ausgenutzt.“

Neubauer fiel jedoch auch auf, dass Emerschitz im Vergleich zur Meistersaison keinen guten Zugang mehr zur Mannschaft hatte. Der Ex-Trainer dementierte. „Das war nicht der Fall. Es ist einfach sportlich nicht gelaufen.“ Den Weg zum Sportplatz der „Maria“ wird er weiterhin einschlagen. „Na sicher werde ich am Platz sein“, betont Emerschitz den freundschaftlichen Abschied bei den Rot-Schwarzen.

Der Neue hat bereits am Montag das Training geleitet. Branko Cvetkovic soll das Ruder herumreißen. Er war zuletzt beim krisengeschüttelten SC Ebergassing engagiert, ehe er sich aus privaten Gründen zurückzog. „Wir haben nur Positives von ihm gehört. Er ist ein Trainer, der im Training die Zügel anzieht und das kann den Ausschlag geben“, erhofft sich Neubauer in den nächsten Runden ein „neues Feuer“ in der Mannschaft.