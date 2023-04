Ebreichsdorf machte den Deckel drauf

Werbung

Mit einem Auswärtserfolg in Ebreichsdorf hätten die Blau-Weißen aus Gramatneusiedl die Liga noch einmal spannend machen können. Genau das hatten sie vor 420 Zuschauern auch vor. „Sicher wollten wir das, aber wir waren nicht aggressiv und mutig genug“, analysierte Marienthals Coach Manfred Rosenegger nach der 0:3-Niederlage.

Dass der Gegner den Sieg mehr wollte, zeigten laut Rosenegger schon die ersten Minuten. „Bei der ersten Chance der Ebreichsdorfer sind sie durch unsere Abwehrreihe durchgegangen, bei unserer ersten Chance haben wir den Ball halbherzig aus 16 Meter Entfernung über vier Meter über das Tor gehaut.“ Zu den Gegentoren meinte der Trainer: „Da haben wir uns selbst beteiligt. Heute hat nichts zusammengepasst. Sie haben uns die Schneid abgekauft.“

Nun hat der Kampf um Platz zwei, in dem gleich mehrere Teams involviert sind, Priorität. In der nächsten Runde wartet mit Kaltenleutgeben ein Gegner von der anderen Seite der Tabelle. „Wir müssen ab sofort Woche für Woche an unsere Leistungsgrenze gehen. Bei Kaltenleutgeben geht es um den Abstieg. Die werden gegen uns richtig raufen“, muss Rosenegger am Samstag auf mehrere Spieler verzichten. Zu den verletzten Kickern Antonio Medic und Ersan Gültekin gesellen sich nun auch die Gesperrten Patryk Bercik und Omar El Mokadem dazu. Zudem ist der Einsatz von Stifter, der in Ebreichsdorf einen Schlag am Oberschenkel abbekam und in der Halbzeit ausgetauscht werden musste, noch unklar.