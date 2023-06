Bundeswettkämpfe mit sechs SVS-Athleten

St. Pölten-Harland, Traiskirchen, Vösendorf und Hausherr Schwechat vertraten Niederösterreich bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften in Mannswörth. Zehn weitere Klubs aus vier Bundesländer schickten ebenfalls ihre Athleten auf die Bühne.

Eine persönliche Bestleistung im Stoßen gelang dem Schwechater Athleten Tiago Koller in der Altersklasse U13. Die Freude über die 51kg war groß. 37kg erbrachte er im Reißen. Von den vier Teilnehmern hatte er im Endklassement zwei Konkurrenten den Vortritt lassen müssen.

Eine schmeichelhafte Goldmedaille sicherte sich Annika Cervinka bei den Damen. Sie erhöhte nach dem ersten erfolgreichen Versuch im Reißen von 42kg auf 45kg, scheiterte aber in beiden Versuchen. Im Stoßen kam sie auf 51kg. Sie war in ihrer Gewichtsklasse allerdings die einzige Teilnehmerin. „Ihr Glück“, durfte der Obmann Matthias Najemnik seinem Schützling bei der Siegerehrung zur Goldenen gratulieren.

„Drohung“ zeigte keine Wirkung

Komplett daneben ging der Bewerb Stoßen bei Christoph Najemnik (Gewichtsklasse bis 89kg). Alle Versuche mit 115kg waren ungültig. „Ihm ist das leider schon bei der Mannschaftsmeisterschaft passiert. Ich habe ihm gesagt, ich würde ihn enterben, wenn das noch einmal passiert. Es hat aber nichts geholfen“, lachte sein Vater Najemnik. Die 105kg im Reißen waren schlussendlich bedeutungslos, da stets eine Zweikampfleistung für die Bewertung ausschlaggebend ist. Er schied aus.

In der selben Gewichtsklasse waren außerdem die erfahrenen Franz Graf und Johann Bogner am Start. Sie traten in ihren Altersklassen alleine an und nahmen daher Gold mit. In der Gewichtsklasse +109kg hatte U20-Athlet Tobias Schrall eine Medaille geholt. Für 80kg im Reißen und 106kg im Stoßen gab es Silber.

Die Topleistungen des Tages lieferten Julian Heidenbauer von Feldkirchen und Alina Novak aus Vösendorf ab. Heidenbauer siegte mit 147kg im Reißen und 180kg im Stoßen in der Gewichtsklasse +109kg, Novak triumphierte in der Gewichtsklasse bis 64kg mit der Zweikampfleistung von 175kg (75kg Reißen/100kg Stoßen).

Detail am Rande: Zwei Mal rückte die Polizei zum Veranstaltungsort aus. Aufgrund einer Verletzung eines Athleten hatten sich die Wettkämpfe etwas verzögert. Einige Anrainer fühlten sich vom Lärm belästigt. „Die Veranstaltung war angemeldet. Somit gab es keine Probleme“, berichtete der Klubobmann, dass die Situation schnell geklärt war.