Koller mit zwei neuen Bestmarken

Vösendorf war der Austragungsort des Schülercups und der Landesmeisterschaft von Wien und Niederösterreich. Am Start war auch der SVS-Athlet Tiago Koller. Heuer wurden bereits mehrere Cupturniere ausgetragen, wobei Koller oft auf Platz zwei landete. Dieses Mal klappte es mit dem Sieg. Dieser Erfolg wurde mit zwei neuen Bestleistungen ermöglicht. Tiago schaffte erstmals 42kg im Reißen sowie 54k im Stoßen. Neben dem Landesmeistertitel gab es eine Auszeichnung für die Tagesbestmarke.

In der Mannschaftsmeisterschaft ist der Schwechater Klub in der Teamliga 4 vertreten. Das Motto der Ligamannschaft heißt „überleben“. Das meinte Klubobmann Matthias Najemnik scherzhaft über die Ziele des Klubs. Dabei gelang in der letzten Runde gegen die Poilzei-Truppe die zweitbeste Teamleistung in diesem Jahr. Die 1137 Punkte reichten aber nicht für den Heimsieg. Der Wettkampf ging mit 0:1 verloren. In der letzten Runde soll wieder voll gepunktet werden. Die Braustädter sind am 14. Oktober beim Tabellenletzten, dem punktelosen Feldkirchen, zu Gast.