Doppel-Gold für Fischamender Bogenschützen

Sechs Schützen des BSC Fischamend machten sich mit Pfeilen und Bogen auf dem Weg nach Klagenfurt, wo die Indoor-Staatsmeister ermittelt wurden. Vier von ihnen kehrten mit Medaillen von den Einzelbewerben zurück.

Gold ging an das Aushängeschild Elisabeth Straka. Sie war in der Qualifikation sowie in der Eliminationsrunde die beste Schützin im Olympic Recurve-Bewerb. Bei den Männern hatte Andreas Gstöttner in der Qualifikation mit 290 von 290 möglichen Ringen den Höchstscore aller Klassen erreicht. In der finalen Runde reichte es aber nur für Platz drei. Zum Sieger krönte sich sein Teamkollege Jonas Molnar. Der 16-jährige konnte mit David Macher (BC Union Wien) jenen Gegner schlagen, der kurz vorher Gstöttner eliminierte. Mit erst 16 Jahren sicherte sich Molnar, der heuer bei der U18-WM in Irland am Start sein wird, den Meistertitel in der allgemeinen Klasse. „Er meinte, er war am zweiten Wettkampftag schon zu müde, um nervös zu sein“, berichtete Trainerin und Obfrau Anita Nowak.

Bronze gab es für Christoph Kumpf in der U21-Klasse. In der Dreiergruppe hatte er gegen Szebasztián Szabó von UBSC Artemis Wien und Oliver Brandstetter von BSV Brixlegg das Nachsehen.

Ein niederösterreichischer Mannschaftserfolg wurde in der Kategorie Recurve Mixed Teams gefeiert. Das Fischamender Duo Straka und Gstöttner setzte sich gegen ihren Teamkollegen Molnar, der mit Gudrun Grass vom BSV Krumau angetreten war, durch.