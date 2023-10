Platz vier beim „Schnuppern“

Johanna Toth und Adem Karic starten normalerweise in der Altersklasse U18, traten aber nach Vorschlag der Nationalteamtrainer bei den German Open in der U21-Klasse an. „Sie sollten einmal reinschnuppern“, berichtete der Trainer ihres Heimatvereins SV Schwechat, Raphael Pap.

Für Karic war das Turnier in Gelsenkirchen in der Klasse Fighting bis 77kg nach einem unglücklichen Kampfverlauf gegen den holländischen Teilnehmer Jari Van Bommel frühzeitig vorbei. „Er bekam einen Schlag auf den Bizeps ab und konnte die Hand nicht mehr bewegen“, schilderte Pap. Karic verlor das Duell mit 7:11, nachdem er für einen unerlaubten Schlag drei Strafpunkte ausgesprochen bekam.

Einen besseren Start erwischte Teamkollegin Toth in der Gewichtsklasse bis 70kg. Sie war die jüngste Kämpferin in der Fünfergruppe und konnte die Französin Anne-Celestine Thierry frühzeitig, nach einer Minute Kampfzeit, bezwingen. Im weiteren Turnierverlauf gab es zwei Niederlagen und Toth beendete das Turnier auf Rang vier.

Bei den Erwachsenen war die 21-jährige Julia Blawisch im Einsatz (bis 70kg). Das Mitglied der Dragonfighter Bruckneudorf hatte zwar zum Auftakt gegen die Schwedin Alicia Johansson verloren, aber einen Sieg gegen die Französin Pauline Moutel gefeiert.

Die Freude bei Blawisch, die sich derzeit auf die Europameisterschaft in Zagreb Ende November vorbereitet, war groß. „Darauf bin ich stolz. Sie ist in der Weltrangliste gut platziert. Das fand ich echt cool.“

Kurze Zeit später traf sie auf eine alte Bekannte. Des Öfteren stand sie schon der Schwedin Emma Lette gegenüber. Erneut musste sich die Dragonfighterin geschlagen geben. Im Endklassement belegte Blawisch Rang fünf.