Ruhiger Kampfstil führte zum Erfolg

Eine Woche zuvor hatte der Großteil, der in Slowenien starteten SVS-Fighter, bei den Vienna Open abgeräumt. Die Brüder Andreas und Alexander Lukas sowie Laurenz Toth erkämpften sich in den Nachwuchsklassen den Titel im Fighting-System. In der „Tabor Hall“ in Maribor legten sie nun nach.

Eine Topleistung bei den 18. Robi Rajh Open lieferte U16-Fighter Andreas Lukas in der Gewichtsklasse bis 46kg ab. Er schaltete auf dem Weg zu Gold Gegner aus Bosnien, Slowenien und Österreich aus. „Der ruhige und überlegte Kampfstil von Andreas ließ seine Gegner trotz vermeintlich körperlicher Überlegenheit verzweifeln“, berichtete sein Trainer Raphael Pap. Drei der vier Kämpfe gewann Lukas vor Ablauf der Kampfzeit mit „Full-Ippon“. Sein Bruder Alexander holte in der selben Gewichtsklasse Silber im U14-Bewerb, obwohl er sich in Wien eine Ellenbogenverletzung zuzog und diese noch spürte.

Laurenz Toth schlug in der U14-Klasse bis 42kg zu. Mit überlegenen Siegen kämpfte er sich ins Finale. Dort stand ihm ein Kontrahent aus Montenegro gegenüber. „Die Schnelligkeit und die Präzision waren entscheidend“, freute sich Pap mit seinem Schützling nach dem Sieg mit.

Im Finale disqualifiziert wurde Adem Karic. Im U18-Kampf (Bewerb bis 73kg) hatte er im Duell mit einem Bosnier zu viele unkontrollierte Schläge verteilt. Die Bronzemedaille gab es außerdem für Johanna Toth (U18). Metehan Yigit blieb in der U16-Klasse bis 60kg erfolglos. „Er konnte seine Techniken leider nicht auf die Matte bringen.“