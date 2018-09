Sie gehören der europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache (Frontex) an oder haben als Psychologen Erfahrungen im Irak-Krieg gesammelt – nun zählen sie zu den gern gesehenen Gästen in der Turnhalle in Rannersdorf, wo Rudolf Zampa seine Trainingseinheiten im Karate abhält. Der 58-Jährige ist seit 1981 im Geschäft und ist auf der ganzen Welt gut vernetzt. Immer wieder lädt er erfahrene Kampfsportler aus den verschiedensten Ländern ein, die in ihrem Berufszweig interessante Erfahrungen sammelten, um seiner Truppe neue Eindrücke liefern zu können.

Diese Truppe hört auf den Namen „Okinawa Goju Ryu Karate-Do Rannersdorf“, einem Verein, der im Jahr 2015 von Zampa gegründet wurde und seit Kurzem rund 30 Mitglieder umfasst.

Die Geburtsstätte des Karates und dessen Kampfstile bekommen mit der Erwähnung im Vereinsnamen den nötigen Stellenwert. Die Bewahrung der Tradition liegt dem Klubobmann sehr am Herzen. So steht jedes Jahr, je nach finanziellen Möglichkeiten, eine Reise zu den Okinawa-Inseln am Programm, die eine kleine Gruppe des Vereines unternimmt. „Dort wird dann mit den ganz großen Meistern dieses Sports trainiert“, verrät Zampa. In Rannersdorf wird nicht nur Karate gelehrt, auch „Kobudo“ findet im Lehrplan Platz. Dabei wird mit Gegenständen trainiert, die normalerweise an einem Bauernhof anzutreffen sind. Dazu gehören der Langstock (Bo), der Mühlenhebel (Tunfa), die Sichel (Kama) und die Gabel (Sai).