Die Aufregung, als die Schmiererei beim Marterk zwischen Bründlkirche und Ortsgrenze in Rauchenwarth entdeckt wurde, war groß. Verständlicherweise. Jemand hatte dort eine hasserfüllte Botschaft hinterlassen, die sich gegen so ziemlich alle richtete - alle Österreicher, alle Parteien - gespickt mit ein paar Unappetitlichkeiten.

Man fragt sich schon, was es manchen Menschen gibt, ihrer eigenen Unzufriedenheit dadurch Luft zu verschaffen, dass sie anderer Leute Eigentum beschädigen oder mit wüsten Schmierereien verunstalten. Zumeist müssen solche Vandalenakte dann mit dem Geld der Allgemeinheit und zum Ärger aller wieder unsichtbar gemacht werden. Bevor aber auch hier wie so oft der Ruf nach einer Videoüberwachung laut wird, muss man einwerfen, dass auch die keine Garantie gegen Vandalismus gibt. Manches ist wohl einfach nicht verhinderbar, so bitter das auch ist.