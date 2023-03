Sportunion: Fischamend Runners sind an Bord

Werbung

Es war ein Anliegen des neuen Klubobmann Harald Braunsteiner und wurde in die Tat umgesetzt: Der Laufverein Fischamend Runners wurde Mitglied bei der Sportunion. „Hauptsächlich um rechtlich abgesichert zu sein“, berichtet das Vereinsoberhaupt. „Jetzt haben wir auch eine Haftpflichtversicherung. In den Jahren zuvor war das nicht der Fall und das war keinem bewusst“, betont Braunsteiner, dessen Klub ab sofort unter dem Namen Union Fischamend Runners geführt wird. Neben dem Rechtsschutz ist auch eine Jahres-Förderung in Höhe von 500 Euro eine große Unterstützung für den Verein.

Seit Oktober beschäftigt sich eine kleine Gruppe von drei bis fünf Mitgliedern mit der Organisation vom StaSonntag den 26. März über die Bühne geht. Mit diesem Laufevent wird gleichzeitig die neue Lauf Cup Ost-Saison eingeläutet. Die Klubführung hofft, dass ein neuer Wettkampfmodus für Volksschulklassen durchgeführt werden kann. Die Siegerklassen sollen Preisgelder erhalten. „Die Startgelder würde die Stadtgemeinde übernehmen“, bestätigt Braunsteiner.