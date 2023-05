64,05m! Hudson ist bei der WM dabei

Die Leichtathletikarena in Eisenstadt hat sich für Victoria Hudson schon einmal als guter Boden erwiesen. Vor zwei Jahren stellte sie mit 64,68 neuen österreichischen Rekord auf. Nun gelang ihr beim Helvetia-Einladungsmeeting die nächste Topweite.

Die SVS-Athletin warf ihren Speer drei Mal über die 60m-Marke. Der sechste hatte es in sich. 64,05m standen auf der Anzeigentafel. Mit ihrem zweitbesten Wurf ihrer Karriere hatte sie sich im verregneten Eisenstadt direkt für die Weltmeisterschaft in Budapest qualifiziert. Die 26-Jährige führt außerdem aktuell die Europarangliste an und liegt in der Weltbestenliste hinter der Japanerin Haruka Kitaguchi, die bei 64,50m steht, auf Rang zwei.