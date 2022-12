Camp in Portugal für Schwechater Läufer

Werbung

Seit wenigen Tagen befinden sich fünf Läufer der SV Schwechat wieder in ihrer Heimat. Zehn Tage lang hatten Bernhard Schmid, Elias Lachkovics, Raphael Pallitsch, Bernhard Baumgartner und Valentin Schneider Laufeinheiten im portugiesischen Albufeira abgehalten. Auf jene am Strand hatte sich das Quintett zwar gefreut aber, „es hat ständig geregnet und es war sehr windig“, berichtet Schmid. Die idealen Temperaturen von 16 bis 17 Grad waren aber mit ein Grund, weshalb die Reise in die Algarve ging.

Pallitsch: WM-Quali ist das erklärte Ziel

Der Sportkomplex samt Laufbahn und Kraftkammer ist Pallitsch, der gleichzeitig als Betreuer fungierte, bereits gut bekannt. Er hielt bereits mehrmals ein Trainingslager in Albufeira ab. Die SVS-Läufer hatten außerdem die Cross-EM-Strecke von 2010 in Angriff genommen.

Pallitsch strebt im nächsten Jahr über die 1500m die erfolgreiche WM-Qualifikation für Budapest an. Schmied will bei den Staatsmeisterschaften wieder zuschlagen. „In den Hindernisläufen möchte ich eine Medaille holen“, meint der 21-Jährige aus Ebergassing. Teamkollege Lachkovics nimmt die 800m in Angriff und erhofft sich einen Startplatz bei der U20-EM.