Eine Leidenschaft, die keine Grenzen kennt

Vor zwei Monaten, im Alter von 68 Jahren, verstarb die ÖLV-Rekordhalterin Karoline Käfer, die von 1972 bis 1999 insgesamt 56 Staatsmeistertitel für den Klagenfurter Leichtathletik Club holte. Seit wenigen Tagen wurde diese Marke von Andrea Mayr geknackt. Die Berglaufspezialistin im Diensten der SV Schwechat hatte diesen ewigen Rekord mit dem Sieg beim Kraftalmlauf in Itter in Tirol egalisiert. „Es war sehr motivierend im Laufe des Rennens einige Läufer zu überholen“, meinte die mittlerweile 43-Jährige nach dem Lauf.

Die SVS-Athletin hält nicht viel von Statistiken, den Rekord möchte sie aber dennoch ausbauen. „Sollte ich einmal keinen Leistungssportgedanken mehr hegen, werde ich trotzdem bei Berglauf-Staatsmeisterschaften mitmachen. Die Leidenschaft und Faszination ist nach wie vor stark.“

Nicht nur in der Leichtathletik hatte Mayr in der Vergangenheit ihre Fühler ausgestreckt. Neben den 56 Titelgewinnen in der Leichtathletik stehen drei Goldene bei den Bergmeisterschaften im Radfahren sowie zwei Siege im Skibergsteigen zu Buche. Der Erfolg in Tirol ist für die 43-Jährige ein Gradmesser für die Heim WM in Innsbruck-Stubai Anfang Juni. „Unter diesem Gesichtspunkt war es ein sehr guter Test. Zwar ist die Strecke im Stubaital deutlich steiler, aber auch dort haben wir einen flachen ersten Kilometer und eine flachere Passage zwischendurch – genauso wie heute“, analysierte die frischgebackene Staatsmeisterin.