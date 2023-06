EM-Limit für Lachkovics: „Fühlt sich cool an“

„Auf den letzten Runden war das Limit überhaupt nicht in Sichtweite“, hatte Elias Lachkovics bei der „Track Night Vienna“ das Gefühl, als hätte er im 800m-Bewerb einen Leistungseinbruch gehabt. Die Angriffe seines Konkurrenten Marcel Tobler vom ULC Riverside Mödling wehrte er jedoch immer wieder erfolgreich ab.

Am Ende war Lachkovics Jubelschrei im Wiener Leichtathletik-Zentrum deutlich zu hören. Mit 1:49,92 Minuten hatte der SVS-Athlet die Goldmedaille in der Tasche. Tobler kam nach 1:50,04 Minuten ins Ziel. „Ich habe nicht die Nerven verloren und noch gezeigt, was ich drauf habe“, freute sich Lachkovics außerdem über das Ticket für die U20-Europameisterschaft, denn er unterbot das EM-Limit von 1:50,25. Die Wettkämpfe finden Anfang August in Jerusalem (ISR) statt.