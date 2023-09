Erster Wanderpokal ging an Bettina Weber

Die erste österreichische Meisterschaft ohne ÖLV-Kaderathleten kam bei den Teilnehmern gut an. Drei Vertreter der SV Schwechat landeten in Eisenstadt in den Top Drei. Bettina Weber war im Kugelstoß-Bewerb (4kg) die einzige Teilnehmerin und nahm somit Gold mit. Sie kam auf eine Weite von 12,39m.

Silber ging an Sebastian Drozda. Über die 100m stand ihm Noah Kropiunik vom KLC gegenüber, der das Duell mit der Siegeszeit von 11,15 Sekunden für sich entschied. Drozda kam nach 11,77 Sekunden ins Ziel. Im Weitsprung musste sich Max Förster den Konkurrenten Niklas Voss (SG Götzis) und Felix Pircher (AT Graz) beugen. Förster kam auf 6,50m. Für den HSV Bruck Kaisersteinbruch nahm 1000m-Läufer Emil Geyer eine Bronzene mit nach Hause. Ihm gelang in der Sechsergruppe mit einer Durchlaufzeit von 3:23,43 Minuten der Sprung in die Top Drei.