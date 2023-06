Hudson trotzt dem Grazer Gegenwind

Platz eins beim Liese Prokop Memorial, Platz eins nun auch in Graz: WM-Starterin Victoria Hudson (SVS Leichtathletik) wurde ihrer Favoritenrolle im Speerwurf neuerlich gerecht. Obwohl zeitweise böiger Gegenwind herrschte - ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Athetinnen - konnte die die 27-jährige Niederösterreicherin nach dem Meetingerfolg in St.Pölten nun auch in Graz gewinnen.

Konkurrenz klar auf Distanz gehalten

Ihr eigener Meetingrekord aus dem Vorjahr, der bei stattlichen 60,98 Metern liegt, blieb bei diesen Bedingungen naturgemäß außer Reichweite, mit 57,87m im letzten Versuch kann Hudson aber durchaus zufrieden sein, bestritt sie den Wettkampf quasi aus dem Wettkampf heraus. Fanny Köver (Ungarn) blieb so mit 54,06 Metern nur der zweite Platz beim Horst-Mandl-Memorial.

Im letzten Wurf noch einen draufgelegt

Die Bilanz der SVS-Werferin fällt entsprechend positiv aus. „Ich bin froh im letzten Wurf noch einen Meter draufgelegt zu haben, vor allem weil da der Gegenwind am stärksten war“, sagt Vicky Hudson. Ich befinde mich gerade im vollen Training, meine Beine sind sehr schwer und ich haben starken Muskelkater, da fehlt dann die notwendige Spritzigkeit, die man fürs Speerwerfen braucht.“ Umso zufriedener sei sie mit der erzielten Weite von knapp 58 Metern. Hudson bereitet sich jetzt auf die Diamond League in Lausanne End Juni vor: „Dann legen wir den Fokus auf die WM im August.“