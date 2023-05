Krifka sprintete zum einzigen SVS-Titel

Der im Jahr 1971 verstorbene Franz Schuster hatte damals die Idee, die Leichtathletik-Jugend besonders in den Vordergrund zu stellen. Das Memorial soll sein Engagement ehren. Heuer hatten sich 200 Jungathleten aus acht Nationen bei den 51. Wettkämpfen der Altersklassen U16 und U18 ins Rampenlicht gestellt.

Topplatzierungen aufseiten der SV Schwechat waren rar. Christiane Krifka rettete die Ehre des Schwechater Klubs mit ihrem U18-Sieg über die 100m. Sie gewann in 12,48 Sekunden vor der Tschechin Aneta Bedrnova (12,66). Im Hochsprung hätte eine weitere Goldmedaille folgen sollen, aber dieser fiel aufgrund von mangelnden Teilnehmern ins Wasser. „Zwei weitere waren angemeldet, sind aber nicht gekommen“, berichtete SVS-Pressesprecher Heinz Eidenberger.

Mit neuer Saisonbestleistung schnappte sich Laura Losonci die Bronzene im Hammerwurf (U18). Sie kam auf 46,92 Meter. Mit deutlichem Vorsprung auf die Konkurrenz siegte in dieser Disziplin Alexandra Huber vom ULC Linz, die 55,58m weit warf.

Janis: „Das mache ich nie wieder“

Die dritte Schwechater Medaille bei der U18 ging auf das Konto der Mixed-Staffel. Allerdings war nach dem Nichtantreten der tschechischen Mannschaft die Union St. Pölten der einzige Gegner. Die Union siegte mit 51,56 Sekunden. Mit etwas mehr als einer Sekunde Rückstand verlor die SVS-Staffel mit Maria Weingart, Niklas Aigner, Filip Honkowicz und Nadine Marksz dieses Duell.

Für den HSV Bruck Kaisersteinbruch war die 14-jährige Vanessa Janis bei der U16 am Start. Über die 100m schaffte sie den Einzug in das A-Finale und wurde Fünfte. Im 80m-Hürdenbewerb belegte sie mit 12,50 Sekunden Rang vier.

Erstmals ließ der Verein Janis über die 300m starten. „Wir wollten testen, wie weit ihre Schnelligkeitsausdauer fortgeschritten ist. In dieser Disziplin laufen die Sprinterinnen wirklich bis sie blau anlaufen“, berichtete Klubobmann Ernst Jurkovic. Am Ende klappte es sogar mit einer Medaille! In 44,43 Sekunden holte sie hinter den Siegerinnen aus Tschechien und der Slowakei nicht nur Bronze, sondern auch ihr viertes Limit für die österreichischen Meisterschaften. Während der Trainerstab jubelte und ihr gratulierte, keuchte die 14-Jährige und meinte im ersten Moment: „Nie wieder! Ich mache das nie, nie wieder.“