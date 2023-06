Mit Muskelkater Goldmedaille geholt

Die Diamond League in Lausanne in der Schweiz und die Weltmeisterschaft in Budapest im August sind jene internationalen Höhepunkte, die Victoria Hudson ihre ganze Aufmerksamkeit widmet. Vor wenigen Tagen nutzte sie das Horst Mandl Memorial in Graz, um in Form zu bleiben.

Im letzten Wurf, bei starkem Gegenwind, legte sie im Vergleich zum vorhergehenden Versuch einen Meter drauf und holte mit 57,87m Gold vor der Ungarin Fanni Köver (54,06m) und der Tschechin Petra Sicakova (53,97m). Noch im Vorjahr gelang ihr mit 60,98m der Meetingrekord. Im Vergleich zu den letzten Wochen war die Siegesweite nicht berauschend, aber: „Ich befinde mich gerade im vollen Training. Meine Beine sind sehr schwer und ich habe starken Muskelkater, daher fehlt die notwendige Spritzigkeit, die ich für das Speerwerfen brauche.“

Im Diskuswurf trat der Paralympics-Bronzemedaillengewinner von 2012, Bil Marinkovic, an. Der 49-Jährige im Diensten der SVS Leichtathletik kam auf 37,05m. Im Kampf um Medaillenränge spielte er keine Rolle – Favorit Lukas Weisshaidinger aus Oberösterreich setzte sich mit 66,90m durch.