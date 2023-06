Team-EM: Siege für Hudson und Pallitsch

Die Entscheidung, im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht an der Team-EM teilzunehmen, führte dazu, dass Österreich bei der Team-EM den Gang in die dritte Liga antreten musste. Im Rahmen der 3. Europaspiele in der polnischen Region Krakau-Malopolska gelang dem 40-köpfigen rot-weiß-roten Team die Rückkehr in die zweite Liga. Fünf SVS-Athleten versuchten dabei möglichst viele Punkte beizusteuern.

15 Nationen waren am Start. 37 Bewerbe standen auf dem Programm. Irland und Österreich lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Punktemaximum holten Victoria Hudson und Raphael Pallitsch heraus. Hudson gelang es im Speerwurf sogar den deutlichsten Vorsprung bei einer Team-EM zu erreichen. Mit ihrer Siegesweite von 60,27m flog ihr Speer 13,04m weiter als bei der Zweitplatzierten Margaryta Dorozhon aus Israel.

Über 15 Punkte freute sich auch 1500m-Läufer Pallitsch, der sich mit einer taktisch tollen Leistung Gold sicherte. Er blieb ruhig, als die Konkurrenz nach 900m das Tempo erhöhte und startete 200m vor dem Ende mit seinem Zielsprint. Er überholte die Führenden. Mit 3:42,52 Minuten siegte er vor dem Iren Cathal Doyle (3:43,36). „Ich habe in diesem Lauf extrem viel arbeiten müssen, musste immer aufmerksam sein und um die Position kämpfen“, schilderte der 33-Jährige.

„Ich habe riskiert und dafür gebüßt“

Bronze ging an Hammerwerferin Bettina Weber. Sie steigerte sich von Versuch zu Versuch und kam am Ende auf 59,09m. Der Sieg ging an Aserbaidschan. Hanna Skydan triumphierte mit 71,69m.

Im 3000m-Hindernis-Bewerb setzte sich die Europameisterin Luiza Gega aus Albanien ziemlich schnell ab. Dahinter lieferte sich Katharina Pesendorfer mit der Israelin Adva Cohen und der Irin Ava O´Connor einen spannenden Dreikampf. Pesendorfer und O´Connor entschieden sich für wiederholende Tempowechsel. Die Hitze ließ bei der SVS-Athletin aber die Kräfte schwinden. „Ich habe heute ein wenig riskiert und dafür ordentlich gebüßt. Ich war vor dem Rennen auch nicht locker. Das macht es für mich dann immer schwer“, berichtete die 23-Jährige, die schließlich nach 10:33,55 Minuten als Vierte ins Ziel kam.

Über die 800m lag der 19-jährige Elias Lachkovics 150m vor dem Ziel in Führung, ehe er von drei Konkurrenten überholt wurde. Dazu zählte Ex-Vizeweltmeister Amel Tuka aus Bosnien-Herzegowina, der in 1:49,25 Minuten den Sieg holte. Lachkovics nahm mit Rang vier (1:52) zwölf Punkte für Österreich mit.

Am Ende ging der EM-Titel der 3. Liga an Irland. Österreich als Zweitplatzierter und Israel als Dritter steigen ebenfalls in die 2. Liga auf. Die nächste EM findet in zwei Jahren in Spanien statt.