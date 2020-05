Weißhaidinger warf in Schwechat 68,56 m .

Österreichs Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger zeigt sich weiter in sehr guter Form. Bei einem zweiten Test-Meeting in Schwechat warf er am Sonntag sein Sportgerät trotz nur 9 Grad und Dauerregen auf 68,56 m. Es war bereits der dritte Wurf über 68 m in dieser Saison.