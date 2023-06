WM-Einsatz rückt näher

Die Chance lebt! Raphael Pallitsch hätte Anfang dieses Jahres noch nicht damit gerechnet, dass er im Sommer einer WM-und EM-Teilnahme so nah dran sein würde. Mit dem Erfolg in Ungarn hatte er nun einen großen Schritt gemacht.

Der 33-Jährige im Diensten der SVS Leichtathletik kann sich noch mit Hilfe von Weltranglistenpunkten für die Wettkämpfe in Budapest (WM 2023) und Rom (EM 2024) qualifizieren. Dabei werden die fünf besten Wertungen herangezogen. Bei den Hungarian GP Series in Budapest hinterließ der Langstreckenläufer mit einer neuen persönlichen Bestzeit über die 1500m wieder seine Duftmarke. Zuvor war er schon in Valencia (ESP) und Ostrava (CZE) erfolgreich.

Mit der Durchlaufzeit von 3:38,16 Minuten setzte er sich in Budapest zudem gegen die internationale Konkurrenz durch und verwies unter anderem den Briten Tom Dadd (3:39,01) und den Ungarn Istvan Szögi (3:39,26) auf die Plätze zwei und drei.

In den nächsten Wochen will der frischgebackene Goldmedaillen-Gewinner nachlegen und mit einem Erfolg beim Meeting im tschechischen Ostrava und bei den Staatsmeisterschaften in Bregenz weitere wichtige Punkte ergattern.