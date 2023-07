Zwölf Goldmedaillen und ein EM-Ticket für Sprinter Leo Sares

Eine Titelfeier jagte die nächste! Schwechats Verein schlug bei den NÖ-Landesmeisterschaften in der Südstadt zwölf Mal zu. Ein besonderes Lob galt Leo Sares, der über die 100m triumphierte.

Der U20-Athlet im Diensten der SV Schwechat setzte sich in der allgemeinen Klasse durch. Er holte sich mit der Durchlaufzeit von 10,64 Sekunden vor Chinomnso Nnamdi von ULC Mödling (10,94) den Sieg. Obendrein gab es noch das Ticket für die EM in Israel, denn: das Limit lag bei 10,65! Gemeinsam mit Teamkollegen Elias Lachkovics, der sich über die 800m qualifizierte (die NÖN berichteten), wird er Anfang August in Jerusalem am Start sein.

Doppelsiege feierten Andreas Steinmetz, Bernhard Schmid, Christiane Krifka und Bettina Weber. Steinmetz siegte im Weitsprung mit 6,82m deutlich vor Gordon Skalvy (6,31m) vom ULV Krems. Im Hochsprung reichten 1,65m zum Sieg.

Schmid gewann über die 800m das Bezirksduell mit Emil Geyer vom HSV Bruck Kaisersteinbruch, der bereits über die 400m eine Silbermedaille eroberte. Der SVS-Läufer kam mit über drei Sekunden Vorsprung ins Ziel. Im 1500m-Bewerb war Teamkollege Dominik Jandl der schärfste Konkurrent. Dieses Mal war der Vorsprung etwas mehr als eine Sekunde. 3:58,58 Minuten bedeuteten außerdem eine neue persönliche Bestleistung.

Krifka hatte den U18-Titel über die 100m in 12,04 Sekunden geholt und setzte sich im Hochsprung mit 1,73m gegen Theresa Holzer (1,54m) vom ULC Mödling durch.

Die Wurfbewerbe waren eine deutliche Angelegenheit für Bettina Weber. Im Hammerwurf schlug das Geschoss bei 57,61m ein. Die Zweitplatzierte, Teamkollegin Marlene Linzer, kam auf 50,31m. Im Kugelstoßen entschied sie erneut das Duell gegen Linzer für sich. 12,85m brachten ihr schließlich den Sieg.

Weitere Landesmeistertitel gingen auf das Konto von Stefan Dumitrica (Diskuswurf) und Dominik Jandl (5000m) sowie an die U18-Athleten Alexej Dujmovits (Speerwurf) und Tobias Klein (Diskuswurf).