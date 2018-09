„Patrick Mayer, wer sonst“, gratuliert ihm die Konkurrenz zum dritten Staatsmeistertitel in Folge im Slalom. Beim vorletzten Racebewerb in Linz hatte sich Mayer wieder einmal gegen seinen schärfsten Konkurrenten, Robert Aichlseder aus Oberösterreich, der mit einem VW Käfer unterwegs war, durchgesetzt. Mit seinem VW Golf I war Mayer, der mittlerweile in Rannersdorf beheimatet ist, schneller unterwegs. Es war der fünfte Gesamtsieg im fünften Rennen. Ein weiterer soll im letzten Lauf im steirischen Greinbach, am 6. Oktober, folgen. „Das wäre eine weitere Machtdemonstration“, so der 35-Jährige.

Patrick Mayer | privat

Ob er eine weitere Saison anhängen wird, lässt der Rannersdorfer im Gespräch mit der NÖN noch offen, aber: „Es gibt noch zwei weitere Fahrer, die in den 80iger und 90iger Jahren insgesamt vier Titel holten, daher wäre ein Fünfter durchaus erstrebenswert.“ Finanziell gibt es bei der Slalommeisterschaft nicht viel zu holen. „Eine Siegesprämie reicht gerade einmal für einen Reifensatz. Motivation hole ich mir anders“, strebt Mayer Streckenrekorde und eben den fünften Titel an.

Sollte er eine weitere Saison dranhängen, werden es wohl noch mehr Pokale werden, die er in seinem Haus in Rannersdorf unterbringen muss. Über 500 Trophäen sind es jetzt schon. „Dafür habe ich meinen Dachboden ausgebaut“, schmunzelt der frischgebackene Staatsmeister.