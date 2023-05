EM-Auftakt: Tetour raste auf Platz zwei

Einen spannenden Dreikampf lieferte sich der Schwadorfer Johann Tetour beim Vintage Hill Climb EM-Rennauftakt im oberösterreichischen Landshaag in Feldkirchen. In der Yamaha-Vierergruppe der Klasse „9b“ waren der Linzer Reinhard Maier und der Salzburger Günter Bammer seine schärfsten Konkurrenten.

Im ersten Lauf auf der 3620 Meter langen Bergstrecke holte er mit zwei Sekunden Rückstand auf Maier Platz zwei. Im zweiten Rennen spielten beim Start die Nerven mit. „Ich habe die Kupplung zu schnell losgelassen und das Motorrad ist ein bisschen gesprungen. Da habe ich ein bis zwei Sekunden liegen gelassen.“ Mit etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand musste er sich schlussendlich erneut dem Linzer geschlagen geben. „Das sind sehr erfolgreiche Kontrahenten und keine Kinder von Traurigkeit“, ist der Schwadorfer stolz, dass er mit seinen Mitstreitern mithalten konnte.

Mit seiner 33-jährigen Yamaha FZR1000R erreichte Tetour eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 157km/h. Die Strecke und die Atmosphäre in Landshaag hatten ihm besonders getaugt. „Es ist der schnellste Berglauf Europas. Es können Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 280km/h erreicht werden. In der kompletten Rennwoche waren bis zu 20.000 Zuschauer vor Ort“, berichtete der 55-Jährige begeistert. Neben dem historischen Bewerb wurde in Landshaag auch die Straßen-Berglauf-EM ausgetragen.

Anfang Juni wird Tetour beim zweiten EM-Lauf in Julbach (OÖ) wieder angreifen. Im August wird die Serie im deutschen Lückendorf fortgesetzt und in Italien folgt im September das große Finale.