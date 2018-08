Der Spitzenreiter der Slalommeisterschaft der Raceklasse bis 2000ccm ließ auch in der vierten Runde alle Kontrahenten hinter sich. Patrick Mayer war auf seiner „Heimstrecke“ in Teesdorf, im ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum, nicht zu schlagen. Und das zum siebenten Mal hintereinander.

Auf der 2,5km langen Strecke kam der Schwechater im ersten Rennen 2,8 Sekunden früher als seine rund 100 Gegner ins Ziel. In den anderen beiden Läufen war der 32-Jährige nur ein paar Hundertstel langsamer, aber die Siege hatte er fix in der Tasche. „Ein Rekordvorsprung“, freute sich Mayer, der seit drei Jahren in Teesdorf ungeschlagen ist. Die tollen Rennzeiten und ein Auto, das perfekt funktionierte, sorgten für einen überglücklichen Sieger. „Das absolute Traumrennen. Das alles so aufgeht, war nahezu unglaublich. Gewonnen ist allerdings noch nichts, wir müssen fokussiert bleiben.“

Mayer startete auf seiner Lieblingsstrecke außerdem mit seinem Privatauto, einem Renault Megane RS Sport. Wie schon in den Rennen zuvor setzte sich der Favorit souverän durch: Sieg in der Klasse Sport +2000ccm 2-Rad-Antrieb!