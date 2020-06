Die Olympiastarter der SVS, Christopher Rothbauer und Marlene Kahler, starteten vor einigen Wochen wieder ins Training. Der österreichische Schwimmerverband hatte seine Topathleten möglichst früh ins Schwimmbecken zurückgeschickt. Nach der langen Zwangspause waren die ersten Bewegungen im Wasser ungewohnt. „Beim Trockentraining werden ganz andere Muskeln beansprucht, als bei jenen Einheiten unter Wasser. Das Gefühl in der ersten Zeit ist schwer zu beschreiben. Man greift sozusagen durch das Wasser. Wir sprechen von einem ,leeren Zug‘, da dem Schwimmer nichts nach vorne zieht. Ich selbst fühlte mich wie ein U-Boot“, beschreibt Kahler die ersten Momente im Schwimmbecken im Leistungszentrum Südstadt.

In den ersten Wochen hatten die Sicherheitsbestimmungen einen normalen Trainingsablauf unmöglich gemacht. „Zunächst mussten wir Abstände einhalten und auf einer breiteren Bahn hintereinander im Kreis schwimmen. Das war keineswegs ideal, aber wir hatten uns damit abgefunden“, berichtet Kahler. Mittlerweile dürfen wieder 16 Athleten auf acht Bahnen nebeneinander im Wettkampfmodus trainieren. Kahler tut das zwei Mal täglich.

Ziele zu definieren und die nötige Motivation für große Ereignisse aufzubauen ist im Moment aber noch schwierig. „Das, was wir jetzt tun, hat keine Auswirkung auf Olympia. Die Vorbereitung auf die olympischen Spiele, sollten diese im nächsten Jahr auch stattfinden, startet eigentlich erst im Dezember. Aber: Das Schwimmen ist eben unser Beruf. Wir tun, was wir tun müssen, also schwimmen wir“, meint Kahler.