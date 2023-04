Himbergs U17: „Die Richtung stimmt“

Werbung

Nach zwei Runden im unteren U17-Playoff stehen vier Punkte zu Buche. Im Vorjahr beendeten die Himberger die Meisterschaft mit dieser Ausbeute an der vorletzten Stelle. „Das war ein Abtasten. Heuer wollen wir unter die ersten drei kommen“, betont Trainer Sebastian Graff.

Der Start gegen Tulln verlief gut. Mit 3:2 waren die jungen Kicker in Blau-Weiß auswärts erfolgreich. Im Heimspiel gegen Neunkirchen gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich. „Nicht so schlimm“, erhoffte sich Graff in diesem Duell zwar mehr, aber mit der Entwicklung der Spieler ist er zufrieden. „Die Richtung stimmt.“

Diese Richtung bedeutet für die U17-Kicker: Einsätze in der Kampfmannschaft und in der Reserve zu bekommen. Edin Dzihic netzte in den ersten beiden Ligapartien zwei Mal ein. „Wenn ihm der Knopf aufgeht, dann wird er Qualitätsspieler.“ Mittelfeldspieler David Mayer durfte bereits in der Kampfmannschaft im letzten Heimspiel gegen Bruck 90 Minuten lang ran. Armin Buzimkic saß beim 0:0 außerdem auf der Bank. „Einige andere sind bei der Reserve ein Thema“, meinte Graff. In der nächsten Runde trifft die U17 auswärts auf den Tabellenzweiten des Vorjahres Pfaffstätten. „Das wird der erste Gradmesser sein.“