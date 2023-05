Internationales Turnier gewonnen

„Die Mannschaft hat an einem Strang gezogen und war vom ersten Tag an auf den Turniersieg fokussiert“, jubelte U12-Trainer Mladen Godec mit seinen Schützlingen über einen Schwechater Erfolg beim internationalen Bewerb im italienischen Lignano. Neben der Sportunion Mauer aus Österreich waren noch zwei französische und fünf italienische Teams vertreten.

Die Auslosung bescherte den Braustädtern ausschließlich Klubs aus Italien. Nach dem Sieg in der Dreiergruppe ging es in der Finalrunde gegen die beiden anderen Gruppensieger. Dabei setzte sich die SVS unter anderem gegen den Mitfavoriten auf den Turniersieg, Hausherr Lignano, klar mit 8:0 durch. Die Tore fielen an den drei Wettkampftagen wie am Fließband. „Sechs Spieler haben mindestens fünf Tore erzielt“, berichtete Godec. Die Schwechater Abwehr ließ kaum Chancen zu. Das einzige Gegentor resultierte aus einem Elfmeter.

Den Pokal durfte zunächst Gunay Ilmaz in die Höhe stemmen. Er litt kurzfristig an Fieber und konnte nicht teilnehmen. „Die Mannschaft hat für ihn gespielt“, schilderte der Trainer. Obmann Michael Szikora, der einen Bus bereitstellte und die Reise mitmachte, lud die Sieger anschließend zum Pizzaessen ein.