U15: Klarer Heimsieg für Marienthal gegen Sarasdorf/Haslau

Die U15 des ASK Marienthal startete heuer mit einer Niederlage in das untere Playoff. Nach dem 1:2 bei der Spielgemeinschaft Gumpoldskirchen hatten die jungen Blau-Weißen aber die richtige Anwort parat. Im ersten Heimspiel wurde nun die Spielgemeinschaft Sarasdorf/Haslau mit 4:0 bezwungen. Altin Hoxha brachte die Marienthaler per Elfmeter in Führung und fixierte auch den 4:0-Endstand.

In der Tabelle rückte der ASK auf Rang drei vor. In der nächsten Runde treffen die Marienthaler auswärts auf den Tabellenführer Fischamend.