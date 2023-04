Aufstiegsspiele in Reichweite

Werbung

Schwechat, St. Pölten, Dornbirn und Sulz – jeweils zwei Mannschaften aus Niederösterreich und Vorarlberg sind seit vielen Jahren die Elite des österreichischen Radballsports, aufgeteilt in der ersten und zweiten Liga.

Die oft ungeschlagene Nummer eins ist die Einser-Garnitur des mehrfachen Weltmeisters Dornbirn. Eine Mannschaft, die für Schwechat lange Zeit stets außer Reichweite war und ist, meint SVS-Trainer Heinz Wondra. Der Aufstieg in die erste Liga blieb dem Klub ebenfalls lange verwehrt. „Das letzte Mal muss schon über 30 Jahre her sein. Damals habe ich noch gespielt“, versucht sich der 76-Jährige, der selbst schon einmal Weltmeister war, zurückzuerinnern.

Sein Sohn David startete nun gemeinsam mit seinem Teamkollegen Charlie Förster mit zwei Siegen und einem Unentschieden in die Meisterschaft. Die erste Runde der 2. Liga ging in Hohenems über die Bühne. Das SVS-Duo hatte sich nach Siegen über Sulz 3 (8:1) und St. Pölten (6:4) sowie einem Remis gegen Dornbirn 4 (4:4) dank des besseren Torverhältnisses den Turniersieg gesichert.

Die zweite Runde steigt Ende April in Höchst. Die Finalrunde findet am 3. Juni in der Sporthalles des Schwechater Gymnasiums statt. Meister und Vizemeister treffen dann in den Aufstiegsspielen auf den Fünft- und Sechstplatzierten der ersten Liga. Nach dem vielversprechenden Ligastart sieht Wondra seine Mannschaft auf einem guten Weg. „Bei den möglichen Aufstiegsspielen müssen wir aber einen sehr guten Tag erwischen.“