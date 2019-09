„Keiner hat eine Erklärung dafür“, kommentierte Blue Bats-Obmann Philip Weller die Regionalliga-Finalspiele Drei und Vier auf dem Batsfield in Rannersdorf, die völlig unterschiedlich verliefen.

Im ersten Duell folgte ein guter Schlag den nächsten und die Schwechater legten mit dem 19:7-Sieg in der Best-of-Five-Serie vor (2:1). In der zweiten Begegnung ein ganz anderes Bild: Die Wanderers punkteten Inning für Inning und bejubelten am Ende einen 11:0-Erfolg. Eine Überraschung, da einige Werfer bei den Wienern fehlten, da sie zeitgleich mit der Bundesligamannschaft der Wanderers im Einsatz waren.

„Alle waren enttäuscht, aber tags darauf versprühten alle wieder Hoffnung für das Entscheidungsspiel in Wien“, bestätigt der Klubobmann. Dieses findet am Freitag um 19 Uhr auf der Spenadlwiese statt.

Bei den Blue Bats muss Catcher Benedikt Christoph für das große Endspiel absagen. Sein Urlaub lässt sich nicht verschieben. Peter Weller ist auf dem Weg zur Besserung - er wurde beim 19:7 am Arm getroffen. Einen Bruch zog er sich zum Glück nicht zu.