„Die Mannschaften werden, begleitet von Militärmusik, in die Sporthalle einmarschieren. Im Live-Stream wird die Zeremonie und das komplette Turnier zu sehen sein“, gewährte der Veranstalter, der HSV Zwölfaxing, einen Einblick in die bevorstehende Europameisterschaft der Lateinformationen am 23. Mai. „150 Helfer und ein Jahr Vorbereitungszeit sind für die Umsetzung einer derart großen Veranstaltung nötig“, berichtet der HSV-Vizepräsident Peter Kielhauer.

Die rund 400 Tänzer leisten ebenfalls einen großen Beitrag zum Höhepunkt des Jahres. Neben den intensiven Trainingseinheiten bestücken sie ihre Kleider per Hand mit den glänzenden Steinen. „So werden beim Turnier insgesamt eine Million Steine funkeln.“

Österreich hatte zuletzt bei der WM Platz vier knapp verpasst. Teams aus Russland und Deutschland hatten den Ton angegeben. „Für uns liegt Platz vier in absolut greifbarer Nähe und ist auch das klare Ziel für diese Heim-EM. Mit ein bisschen Glück, sollte auch mehr möglich sein“, meint HSV-Cheftrainer Stefan Herzog, der in der aktuellen ORF-Staffel „Dancing Stars“ der Profipartner von Opernstar Natalia Ushakova ist.

Das nötige Selbstvertrauten holten sich die HSV-Teams bei der kürzlich ausgetragenen Bundesligameisterschaft. Das A-Team triumphierte vor dem TSC Schwarz Gold Wien. Auf Platz drei landete die B-Mannschaft der Zwölfaxinger. Die dritte HSV-Gruppe schnappte sich ebenfalls einen Titel . Die HSV-Tänzer holten sich die Trophäe vor Wiener Neustadt.