Volleyball: Sokol/Post zum 26. Mal Frauen-Cupsieger

Nach sechs Jahren Pause hat sich Rekordgewinner VB NÖ Sokol/Post wieder den Sieg im österreichischen Volleyball-Cup der Frauen geholt. Die Niederösterreicherinnen entschieden am Samstag in Zwettl das Endspiel gegen TI Innsbruck klar mit 3:0 (20,15,20) für sich und feierten den 26. Triumph in diesem Bewerb. Die Tirolerinnen müssen auf ihren ersten Cupsieg weiter warten, im fünften Finale gab es die fünfte Niederlage, jeweils gegen Sokol/Post.

Austrian Volley Cup - Finale Frauen: VB NÖ Sokol/Post - TI Innsbruck 3:0 (20,15,20)