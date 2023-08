Drei Bestzeiten und eine Woche Urlaub in Dublin für SVS-Athletin

Kurz vor der Europameisterschaft der U23 in Irland hatte sich Fabienne Pavlik mit jeweils einer Goldmedaille in der allgemeinen Klasse und bei den Juniorinnen bei der Staatsmeisterschaft in Kapfenberg den nötigen Motivationsschub geholt. In Dublin folgten dann drei neue Bestzeiten.

Der erste Bewerb fand an ihrem 19. Geburtstag statt. „Feiern konnte ich an diesem Tag aber nicht, weil es mein Hauptbewerb war“, konzentrierte sich die 19-jährige SVS-Schwimmerin auf die 200m Schmetterling. Für die benötigte sie 2:16,73 Minuten: Platz 13, neue Bestmarke und EM-B-Limit!

Einen Tag darauf ging es mit dem nächsten Schmetterlingsbewerb weiter. Über die 100m verbesserte sie mit 1:01,80 Minuten erneut ihre bisherige Bestmarke. Zum Abschluss standen am Sonntag im 50m-Bewerb 28,76 Sekunden auf der Anzeigentafel. Die dritte persönliche Bestzeit war perfekt.

Pavlik büffelt bald für die Matura

Für die Finalrunden reichten die Zeiten nicht, aber: „Für mich persönlich war es ein gutes Gefühl. Im Vorfeld habe ich mir nicht gedacht, dass ich so schnell schwimmen kann.“ Im Gespräch mit der NÖN schwärmte sie von der Atmosphäre rund um den Sportevent. In einem Club wurde bei der Abschlussfeier der Athleten ihr Geburtstag nachgefeiert.

Schnappschuss aus Dublin. Fabienne Pavlik reist mit neuen Bestmarken nach Hause. Foto: Pascal Pavlik

Anlässlich ihres Geburtstages statteten außerdem ihre Eltern einen Besuch ab und der Aufenthalt in Irland wurde spontan um eine Woche verlängert, um Urlaub zu machen.

Nach der Rückreise wird dann auch schon für die Matura „gebüffelt“. Pavlik besucht die Liese Prokop Privatschule in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling). Auf der sportlichen Ebene legt 19-Jährige den Fokus auf die Qualifikation für die Kurzbahn-EM im Dezember.