Trio an der Spitze!Diese jungen SVS-Schwimmerinnen hatten über die 400m Lagen die Nase vorne: Laura Kurzewski, Siegerin Fabienne Pavlik und Sophie Lutz. Vom 29. Februar bis 1. März absolvieren die Schwechater dann den zweiten Teil der Hallen-Landesmeisterschaften. Die kurzen Distanzen werden in der Badearena in Krems an der Donau über die Bühne gehen.