Vergangenes Wochenende fand die vierte Runde des NÖ Kids Cup in St.Pölten statt. Die letzte Runde des Kids Cup gilt gleichzeitig als Qualifikation für das Finale der Österreichischen Mannschafts-und Mehrlagenwettkämpfe der Schülerklasse.

Die Schwechater Mädchen haben sich in Niederösterreich klar absetzen können und gewannen die Mannschaftswertung ganz eindeutig. Dazu kommt, dass Helena Kühn (2007) und Kristina Stopko (2008) in ihren Jahrgängen die Gesamtwertung des NÖ Kids Cup gewinnen konnten.

Auch die Schwechater Jungs haben sich ganz stark präsentiert. So wurden sie in der Gesamtwertung hinter der SU Mödling Zweiter.

Auch Nikita Malakhov (2007) und Tim Neuwirth (2009) konnten die jeweilige Jahrgangswertung vom Kids Cup gewinnen.

Schwechater Staffeln sorgten für Action

Die Staffeln waren wie immer die spannendsten Rennen. Die Mädchen gewannen die 4x50m Lagen Staffel, mit Taline Torigian, Lara Lang, Cäcilia Ettl und Kristina Stopko, in einer Zeit von 2:26.88 ganz eindeutig. Die Jungs haben bei beiden Staffeln, mit Leonard Krois, Noel Krminac, Tim Neuwirth, Nikita Malakhov und Boris Kaiser, den tollen zweiten Platz gemacht.

Ende April fand in Graz die Internationale Ströck ATUS Graz Trophy statt. Die SV Schwechat war mit 23 Schwimmern einer der größten Mannschaften vor Ort. Für eine besonders überragende Leistung sorgte Christopher Rothbauer. Er schwamm über 100m Brust sowohl im Vorlauf in 1:00.65 als auch noch einmal im Finale in 1:00.59 jeweils einen neuen österreichischen Rekord.

Damit gewann er das Rennen ganz eindeutig und auch über 200m Brust entschied Rothbauer in 2:13.51 das Rennen für sich.

Elena Guttmann gelang es ebenfalls, über die Bruststrecken aufzuzeigen. So gewann sie die 200m Brust in guten 2:35.20, über 100m Brust wurde sie in 1:10.05 Zweite.

Auch Patrick Staber durfte sich über 400m Lagen in 4:21.99 und über 200m Lagen in 2:05.14 über zwei Goldmedaillen freuen.