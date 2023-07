Skispringen: Paul Kaman aus Himberg fliegt zum Doppelsieg

25,5 Meter, zwei Mal 25 Meter und einmal 24 Meter - mit diesen Weiten im Mattenspringen in Rottenmann (Stmk.) sicherte sich Paul Kaman an beiden Wettbewerbstagen des steirischen Landescups nicht nur den Tagessieg sondern auch jeweils die Tageshöchstweite. „Ich war mir nicht ganz sicher, wie gut ich drauf bin, weil ich vor zwei Wochen erst meinen Gips vom Unterarm losgeworden bin und ich ein paar Wochen Trainingsrückstand habe. Jetzt ist der Doppelsieg natürlich doppelt cool“, freut sich der bald Zehnjährige über den idealen Sommerferien-Start.

Aufzeigen konnte Paul Kaman in seiner Altersklasse der Neun- und Zehnjährigen aber auch in der nordischen Kombination. Diese besteht im Sommer aus den beiden Skisprüngen und einem Zwei-Kilometer-Lauf. Der junge Himberger hielt bis zum Schlusssprint ganz vorne mit und musste sich am Ende lediglich Felix Thaller vom SC Erzbergland geschlagen geben. Neben Kaman konnten auch die anderen 13 Wiener Stadtadler für Erfolge sorgen.

Erfolgreicher Bewerbe auch für junge Himbergerin

Darunter auch die elfjährige Antonia Csida aus Himberg. Sie landete an beiden Wettkampftagen am Stockerl. Am ersten durfte sie sich über Platz zwei freuen, am zweiten Tag landete die junge Himbergerin auf dem dritten Rang. Auch in der Nordischen Kombination erreichte sie mit Platz zwei das Siegertreppchen.

Mit dem Schwadorfer Elias Baswald war zudem ein weiterer Stadtadler aus dem Bezirk Bruck in der Steiermark dabei. Der Achtjährige steigerte sich nach 14 und 15 Metern an Tag eins auf 19 und 18 Meter am zweiten Bewerbstag. In beiden Fällen wurde es mit diesen Sprungweiten letztlich Platz zwölf. Den gleichen Rang erreichte er Baswald übrigens auch in der Nordischen Kombination.

„Das war ein super Start in die Sommerferien für unsere Mädchen und Burschen. Für die meisten von uns waren das die ersten Wettkampfsprünge auf einer neuen Schanze, die wir bis jetzt noch nicht gekannt haben. Jetzt atmen wir alle einmal ein paar Tage durch, bevor wir dann Mitte Juli zum Trainingscamp nach Planica fahren“, zieht Stadtadler-Sportvorstand Bernhard Wadsak ein positives Resümee.